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رياضة

مرعي وموسيس يقودان هجوم المقاصة أمام فاركو بالكأس

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:09 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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محمد رشاد
أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة فاركو التي ستنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم علي ستاد السلام ضمن منافسات دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : أحمد مودي -حسني فتحي - عاصم سعيد -عصام صبحي
خط الوسط :محمد رمضان _محمد مسعد - خالد اوتشو - محمد ابراهيم

خط الهجوم: اودو موسيس - عمرو مرعي
الاحتياطي :
محمد كوكو-مصطفي شبيطة - -احمد ياسين -باولن فوافي-بيكلي_ صلاح عاشور - صلاح امين
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