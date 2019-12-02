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أخبار العالم

نقل زعيم كردي للمستشفى بعد تدهور صحته في سجون أردوغان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:46 م
نقل زعيم كردي للمستشفى
نقل زعيم كردي للمستشفى بعد تدهور صحته في سجون أردوغان
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قسم الخارجي
نقل الزعيم السابق للحزب الرئيسي للأكراد في تركيا من محبسه إلى المستشفى لإجراء "فحوصات" وفقا للسلطات التركية، وذلك بعدما أكد محاميته أنه يعاني من آلام في الصدر وأنه فقد وعيه في السجن الأسبوع الماضي.

وصلاح الدين دمرداش صاحب الـ46 عاما محتجز منذ أكثر من 3 سنوات في سجون أردوغان، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب وفقا لإذاعة "فويس اوف امريكا".

وتقول شقيقته ومحاميته إيجول دمرداش إن صلاح الدين لم ينقل لمستشفى مجهزة بالكامل بالرغم من توصيات طبيب السجن.

بينما يقول مكتب المدعي العام إن دمرداش خضع للفحص من قبل الأطباء الذين وصلوا بعد أن اتصل السجن بخدمات الطوارئ ولم يحددوا أي مشاكل صحية. 

وقال في بيان إنه تم إرساله إلى مستشفى الاثنين لإجراء فحص أكثر تفصيلًا.

فيما أوضحت شقيقته في تغريدة على تويتر أنه ظل فاقدا للوعي لفترة طويلة بعد تعرضه لإغماء الأسبوع الماضي.

ودعا الحزب الديمقراطي للشعوب السياسية ، ثاني أكبر حزب معارض في تركيا ، الحكومة لشرح الوضع الصحي للمسجون الكردي.
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