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توك شو

الآثار: أنهينا 94% من العمل في المتحف المصري الكبير.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
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قسم التوك شو
قالت المهندسة يمنى اسماعيل معاون وزير الآثار للمتحف المصرى الكبير، إن فترة التصميمات للمتحف المصرى الكبير استمرت لمدة طويلة، مشيرة إلى أنه بعد تلك الفترة مباشرة بدأت الوزارة فى العمل على أرض الواقع.

وأضافت المهندسة يمنى إسماعيل خلال حوارها مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن بداية العمل فى إنشاء المتحف المصرى الكبير كان منذ عام 2012، مشيرة إلى أن المتحف مر بفترات تعثر بسبب الظروف التى حدثت فى الدولة حينذاك.

وتابعت المهندسة يمنى اسماعيل، انه فى عام 2016 بدأ العمل مرة أخرى فى بناء المتحف نتيجة اهتمام القيادة السياسية به.

وأوضحت المهندسة يمنى اسماعيل، أن منذ عام 2016 كان المتحف قد أنشأ منه حوالي 16% وحتى 2019 قد أنشأ بنسبة 94% وأصبح على وشك الانتهاء من الأعمال به.

وأشارت المهندسة يمنى اسماعيل، إلى أن المتحف به مركز ترميم أنشأ عام 2010 وبه أكثر من 49 ألف قطعة أثرية يتم ترميم 95% منها حتى الآن.
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