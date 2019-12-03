شاهد .. شمبانزي يغسل ملابسه داخل محمية طبيعية

من المعروف عن القردة الشمبانزي أنهم في غاية الذكاء، ولكن الشمبانزي الذي تم تصويره وهو يفعل أمورًا غير متوقعة أثار دهشة الجميع لتصرفه العجيب والمثير.



وصوّر الشمبانزي يوهوي البالغ من العمر 18 عامًا، وهو يغسل ملابسه في إناء داخل محمية صينية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال حارس المحمية إن القرد أمضى نصف ساعة في تنظيف قميص أبيض بفرشاة وقطعة من الصابون.



وكان الشمبانزي صور أثناء قيامه بأعماله الروتينية يوم الجمعة الماضي في حديقة ليهي ليدو الترفيهية في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين.



وأوضح الحارس أنه فور خروج القرد من غرفته تجه نحو القميص لغسله بشكل طبيعي للغاية.



