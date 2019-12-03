مواهب الطلاب تخطف أنظار محافظ الغربية خلال جولته بمدارس المحلة.. صور

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة صباح اليوم بالمحلة الكبرى تابع من خلالها انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المركز، حيث بدأ جولته بزيارة مدرسة عبد المجيد سيلم الابتدائية وتفقد غرفة (ItAcademy) المخصصة لتدريب المعلمين على علوم الحاسب الآلي، كما التقى بالمعلمين خلال دورة إعداد معلمين لإستراتيجيات التعليم الحديث للصف الثالث الابتدائي.





كما زار محافظ الغربية مدرسة السيدة زينب الثانوية، حيث تفقد معمل الأحياء والكيمياء والفيزياء واللغات، والتقى بالمعلمين والطلاب، وأدار حوارًا مفتوحًا معهم عن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في أساليب التعلم، مشيرًا إلى الاهتمام بترسيخ المبادئ والقيم الوطنية في الطلاب الذين هم قادة المستقبل.

وتابع محافظ الغربية جولته بزيارة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية، حيث تفقد معمل المدرسة وغرفة الزائرة الصحية ومعمل التربية الفنية والمكتبة، موجهًا بتشغيل السبورة الذكية وتفعيلها لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب منها.كما زار أيضًا مدرسة السادات الثانوية بنين، حيث تفقد غرفة الوحدة الإنتاجية للتربية الفنية واستعرض اللوحات الفنية والأعمال التي قام بها الطلاب، حيث أبدى محافظ الغربية إعجابه بهذه الأعمال، موجهًا القائمين على المدرسة بالعمل على رعاية الطلاب الموهوبين وذوى المهارات.وتفقد المحافظ غرفة الصحافة والإعلام التربوي وتكنولوجيا الصناعة، وخلال جولة محافظ الغربية بالمدارس لاحظ ارتفاع معدلات غياب الطلاب حيث أصدر تعليماته لمديري المدارس بتفعيل إنذارات الفصل للطلاب المتغيبين وفق الإجراءات المحددة لذلك، مع تفعيل الأنشطة الطلابية والرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية والمتاحف والمعامل بالجامعة والمناطق العسكرية لغرث قيم الولاء والانتماء للوطن.