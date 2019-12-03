وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة لا للعنف ضد المرأة في الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة لحضور فاعليات ندوة " لا للعنف ضد المرأة " و التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بالديوان العام، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وممثلي وحدة تكافؤ الفرص بالمراكز و المدن و الأحياء.



أكد اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام أن الهدف من تنظيم الندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة و حمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات و الآثار السلبية للزواج الغير رسمي على الأسرة و المجتمع فضلًا عن تعزيز قدرتها على مواجهة العنف و المخاطر في بيئة العمل و الحياة العامة .



وأضاف السكرتير العام أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسي له مشيرًا إلى ضرورة إستمرار حملات التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة وخلق مجتمع سليم.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرر المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة إقتصاديًا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الإستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال و العائلة ككل.



وأشارت "غادة زاهر" مدير وحدة تكافؤ الفرص في المحافظة أن الندوة تأتي في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري و المتعارف عليها دوليًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة و التي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري و المجتمعي ضد المرأة.



وأضافت أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المراة مثل العنف الجسدي و النفسي و اللفظي و الإقتصادي و يجب على جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي و الإجتماعي و الديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع.