بعد محاولة انتحارها| أمن الشرقية يضبط 5 طلاب متهمين في نشر صور طالبة على فيسبوك

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق من ضبط 5 طلاب بينهم طالبتين، على خلفية اتهام مواطن لهم بنشر صور ابنته على فيسبوك والتسبب فى محاولة انتحارها وتم إخطار نيابة مشتول السوق وجار تحرير المحضر اللازم.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "إ م" 42 سنة عامل ومقيم مشتول السوق، يفيد بقيام نجلته "ر" 17 سنة طالبة، بإلقاء نفسها من أعلى سطح المنزل، مما تسبب فى إصابتها بكسر مضاعف فى الحوض وكسر مضاعف فى الفخذ، وتم نقلها إلى معهد ناصر.



وتبين أن الطالبة كانت على علاقة عاطفية بـ"معتز م" 17 سنة طالب ومقيم مشتول، وكان من المقرر أن يتقدم لخطبتها، إلا أن

قام "محمود" 17 سنة طالب، و"محمد م" 17 سنة طالب على غفلة منها بتصويرها أثناء تواجدها مع "معتز" وقاموا بإرسال تهديد لها مع كل من "ه ن ال" 18 سنة طالبة، و"ض ن ال" طالبة، ونشر صورها على الفيس بوك، وقاما بنشر صورها على الفيس مما تسبب لها فى ضرر معنوى كبير، حاولت على إثر ذلك التخلص من حياتها بالانتحار.



تم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3008 إدارى مشتول السوق لسنة 2019.