ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد محاولة انتحارها| أمن الشرقية يضبط 5 طلاب متهمين في نشر صور طالبة على فيسبوك

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:07 م
ضبط 5 طلاب متهمين
ضبط 5 طلاب متهمين في نشر صور طالبة على فيسبوك
Advertisements
محمد الطحاوي
تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق من ضبط 5 طلاب بينهم طالبتين، على خلفية اتهام مواطن لهم بنشر صور ابنته على فيسبوك والتسبب فى محاولة انتحارها وتم إخطار نيابة مشتول السوق وجار تحرير المحضر اللازم.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "إ م" 42 سنة عامل ومقيم مشتول السوق، يفيد بقيام نجلته "ر" 17 سنة طالبة، بإلقاء نفسها من أعلى سطح المنزل، مما تسبب فى إصابتها بكسر مضاعف فى الحوض وكسر مضاعف فى الفخذ، وتم نقلها إلى معهد ناصر.

وتبين أن الطالبة كانت على علاقة عاطفية بـ"معتز م" 17 سنة طالب ومقيم مشتول، وكان من المقرر أن يتقدم لخطبتها، إلا أن
قام "محمود" 17 سنة طالب، و"محمد م" 17 سنة طالب على غفلة منها بتصويرها أثناء تواجدها مع "معتز" وقاموا بإرسال تهديد لها مع كل من "ه ن ال" 18 سنة طالبة، و"ض ن ال" طالبة، ونشر صورها على الفيس بوك، وقاما بنشر صورها على الفيس مما تسبب لها فى ضرر معنوى كبير، حاولت على إثر ذلك التخلص من حياتها بالانتحار.

تم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3008 إدارى مشتول السوق لسنة 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب علبة سجائر .. مقتل طفل على يد فران بالشرقية والنيابة تقرر تشريح الجثة

شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية

ترشيحاتنا

زوجة حمدي الميرغني تضع طفلتهما الأولى.. وأشرف عبدالباقي أول المهنئين

الكاف يلعب بالنار.. استبعاد حكام النخبة من إدارة لقاء الأهلي والهلال السوداني

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

فيديوجراف| تفاصيل أزمة مدرب الزمالك وحقيقة حبس اللاعبين

عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي.. كهربا يثير حيرة متابعيه بسؤال طريف

بالأسماء | إنبي يطلب ضم 4 لاعبين من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت يده بعيدًا ونساها في السيارة.. 10 مواقف محرجة وغموض بين ترامب وزوجته

شاهد.. حصان في الدرجة الاقتصادية على متن طائرة وسط الركاب

15 قرارا ملكيا من قصر اليمامة.. الملك سلمان يفوض 3 وزراء لمهام حساسة.. السعودية تواجه جرائم الاتجار بالبشر