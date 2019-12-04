أضخم عمارة في مصر.. ماذا تعرف عن الإيموبيليا ملجأ مشاهير القرن الـ20

شاهدة على الزمن الجميل وقصص وحكايات لأهل الفن والطرب والأدب وأيضا عالم المال.. إنها عمارة الإيموبيليا أضخم عمارة فى القاهرة.





الإيموبيليا تقع في قلب العاصمة المصرية صممها المهندسان المعماريان ماكس اذرعى، وجاستون روسى، سنة 1940 عند نقطة التقاء شارعي شريف وقصر النيل.





30 أبريل 1938 ، شهد بداية العمل في بناء العمارة بتكلفة مليون و 200 الف جنيه مصري في ذلك الوقت والذي يعد رقم ضخم آنذاك.





الإيموبيليا بنيت على شكل حرف U اي انها تتكون من برجين ويضم البرجان 370 شقة، امتلكها أحمد باشا عبود؛ أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت وتقدر ثروته بـ30 مليون جنيه في الثلاثينات.





البرج الأول في الإيموبيليا يطل على شارع قصر النيل و به 3 أجنحة كل جناح 14 شقة، وأما البرج الثاني فيطل على شارع شريف بواجهة بحري وبه جناحان ويضم كل جناح من 12 إلى 14 شقة .





خُصص البرج البحري للسكان لمميزاته إذ كانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع في القرن الماضي أبرزهم نجيب الريحاني وليلى مراد وانور وجدي ومحمد فوزي والأديب توفيق الحكيم وكبار الأطباء.





أما البناء القبلي فكان من نصيب الشركات والمكاتب.





وشهدت عمارة الإيموبيليا تصوير عدة أفلام سينمائية أبرزها فيلم "دهب" ، " حياة أو موت ".





وعمارة الإيموبيليا كانت تحتوي على نظام أشبه بإعادة التدوير، فقد كان يتم وضع نفايات الشقق في مواسير ضخمة تصل إلى البدروم وكان يتم إشعال النار فيها لتدفئة الشقق في الشتاء ، لكن هذا النظام توقف العمل به.



