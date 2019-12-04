ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أضخم عمارة في مصر.. ماذا تعرف عن الإيموبيليا ملجأ مشاهير القرن الـ20

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
الإيموبيليا
الإيموبيليا
Advertisements
عبد العزيز جمال
شاهدة على الزمن الجميل وقصص وحكايات لأهل الفن والطرب والأدب وأيضا عالم المال.. إنها عمارة الإيموبيليا أضخم عمارة فى القاهرة.

الإيموبيليا تقع في قلب العاصمة المصرية صممها المهندسان المعماريان ماكس اذرعى، وجاستون روسى، سنة 1940 عند نقطة التقاء شارعي شريف وقصر النيل.

30 أبريل 1938 ، شهد بداية العمل في بناء العمارة بتكلفة مليون و 200 الف جنيه مصري في ذلك الوقت والذي يعد رقم ضخم آنذاك. 

الإيموبيليا بنيت على شكل حرف U اي انها تتكون من برجين ويضم البرجان 370 شقة، امتلكها أحمد باشا عبود؛ أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت وتقدر ثروته بـ30 مليون جنيه في الثلاثينات.

البرج الأول في الإيموبيليا يطل على شارع قصر النيل و به 3 أجنحة كل جناح 14 شقة، وأما البرج الثاني فيطل على شارع شريف بواجهة بحري وبه جناحان ويضم كل جناح من 12 إلى 14 شقة .

خُصص البرج البحري للسكان لمميزاته إذ كانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع في القرن الماضي أبرزهم نجيب الريحاني وليلى مراد وانور وجدي ومحمد فوزي والأديب توفيق الحكيم وكبار الأطباء.

أما البناء القبلي فكان من نصيب الشركات والمكاتب.

وشهدت عمارة الإيموبيليا تصوير عدة أفلام سينمائية أبرزها فيلم "دهب" ، " حياة أو موت ".

وعمارة الإيموبيليا كانت تحتوي على نظام أشبه بإعادة التدوير، فقد كان يتم وضع نفايات الشقق في مواسير ضخمة تصل إلى البدروم وكان يتم إشعال النار فيها لتدفئة الشقق في الشتاء ، لكن هذا النظام توقف العمل به.

عمارة الإيموبيليا بها مدخلان الأول كان محددا لكبار الشخصيات والآخر كان للخدم يدخلون و يخرجون منه، والغريب أنه كان يتم تنظيف العمارة عن طريق عربات المطافئ مرتين في الشهر.
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

هل يقبل التسبيح أمام التلفاز ؟ الإفتاء توضح

شاهد.. آخر ظهور لـ طارق العريان مع أصالة قبل الانفصال

الحكم بالسجن سنة لمدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق .. اعرف التفاصيل

بعد خبر طلاقها.. أصالة على انستجرام: «بعض المشاعر كأوراق الشجر»

فضل صلاة الجماعة في المسجد وثوابها في البيت.. الإفتاء : الأولى تزيد بثلاثة أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنزى وجنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على إنستجرام

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية