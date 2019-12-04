عادل عبد الرحمن: الأهلي خسر من النجم بفعل فاعل.. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن الفريق خسر من النجم الساحلي بفعل فاعل في دوري أبطال أفريقيا.



وقال عادل عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي خسر من النجم الساحلي بفعل فاعل بعد طرد أيمن أشرف غير المستحق".



وأكمل عادل عبد الرحمن، : "لاعبو الأهلي لم يخسروا المباراة نفسيا وشعروا أنهم قدموا مباراة جيدة، لذلك فايلر لن يعمل على هذا الجانب كثيرا".



وأتم عادل عبد الرحمن،: "لو تبدل الوضع وطرد من النجم لاعبه أمام الأهلي في مصر، لحقق الأحمر فوزا كبيرا بـ4 أهداف".



جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام النجم الساحلي بنتيجة 0-1، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة أمام الهلال السعودي يوم السبت المقبل.