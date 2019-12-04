كارول سماحة تعترف: تعرضت للتحرش 5 مرات | فيديو

كشفت المطربة كارول سماحة عن تعرضها للتحرش فى اكثر من موقف، لذلك فهى دائما تدعم اى جهات تناهض التحرش وتطالب بعقوبات غليظة على المتحرشين.



وقالت كارول سماحة خلال تواجدها فى احدى الفعاليات الفنية بلبنان : تعرضت للتحرش ما يقرب من خمس مرات سواء كنت فى مرحلة المراهقة او الكبر.



وكان تصريح كارول سماحة بمثابة صدمة لجمهورها الذى يعرف عنها انها فتاة قوية وهو ما صدرته الى جمهورها من خلال اغانيها.



