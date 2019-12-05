انفجار سيارة مفخخة يستهدف رتلا للقوات التركية بريف حلب

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر محلية، أن انفجار سيارة مفخخة استهدف رتلًا عسكريًا للقوات التركية عند حاجز البلق غرب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي.





وأفادت الوكالة بورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية جراء الانفجار.





من جانب آخر، استهدفت غارة مجهولة مساء أمس، الأربعاء، مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في مطار قرب مدينة البوكمال السورية.





وشُنت أكثر من غارة طالت مستودعا إيرانيا في دير الزور والثانية استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال. واستهدفت إسرائيل تلك المنطقة قبل عام.





وتسود حالة من التوتر الجبهة الشمالية وخاصة الجولان المحتل، حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي.



