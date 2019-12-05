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أخبار العالم

انفجار سيارة مفخخة يستهدف رتلا للقوات التركية بريف حلب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر محلية، أن انفجار سيارة مفخخة استهدف رتلًا عسكريًا للقوات التركية عند حاجز البلق غرب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي.

وأفادت الوكالة بورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية جراء الانفجار.

من جانب آخر، استهدفت غارة مجهولة مساء أمس، الأربعاء، مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في مطار قرب مدينة البوكمال السورية.

وشُنت أكثر من غارة طالت مستودعا إيرانيا في دير الزور والثانية استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال. واستهدفت إسرائيل تلك المنطقة قبل عام.

وتسود حالة من التوتر الجبهة الشمالية وخاصة الجولان المحتل، حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي.

وتخشى إسرائيل أن ترد إيران في الأيام المقبلة على الغارات والاغتيالات الأخيرة التي نفذها الإسرائيليون.
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