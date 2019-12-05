بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. كيف رد المشاهير على آيات عرابي

شمتت الإخوانية آيات عرابي في وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، وكتبت على حسابها "هلاك شعبان عبد الرحيم"، على خلفية مساندته للدولة المصرية في أغنياته ضد جماعة الإخوان الإرهابية.





ووجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة شديدة اللهجة إلى آيات عرابي؛ بعد تصريحاتها التي أطلقتها عقب وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قائلا: «لا شماتة في الموت وأنا مابحبش الكره ولكن بكرهك يا آيات».



وقال صلاح عبد الله، في تصريحات تلفزيونية، إن آيات عرابي تعرضت لهجوم شديد بعد شماتتها في موت شعبان عبد الرحيم، مشيرا إلى أن أي شخص يدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي تتم مهاجمته من قبل الإخوان.



وأوضح الفنان صلاح عبد الله، أن مثل هذه المواقف التي يفعلها أعضاء الجماعة تكشفهم أمام الجميع وتفضحهم، مشيرا إلى أن شعبان عبد الرحيم كان محبوبا من الجميع خاصة البسطاء.



وأشار صلاح عبد الله، إلى أن شعبان عبد الرحيم كان يقاوم مرضه بالعمل، مستدركا "كان بيروح شغله في عربية الإسعاف ثم يعود إلى المستشفى بعد إنهاء عمله".



ونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، تغريدة يرد بها على تطاول الإخوانية الهاربة آيات عرابي، على إساءتها للمطرب الشعبي الراحل، شعبان عبد الرحيم.



ورد عليها نجيب ساويرس قائلا: "‏فيه وساخة أكتر من كده، لا شماتة فى الموت يا عديمة الأخلاق والتربية!".



المشاهير والنجوم ليسوا وحدهم من ردوا غيبة شعبان عبد الرحيم بل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا آيات عرابي.



وجاءت التعليقات كالاتى:



‏‎انشاءالله اكتب خبرك يوم موتك (هلاك) الجاسوسة الخائنة آيات العرابى.



‏‎اذكروا محاسن موتاكو انتي مين علشان تقولي كدا تعرفي اية اللي بيحصل معاه بعد الموت وبعدين السيسي دة اللي معيشكو في امان والصحة والسكان ولو ربنا سبحانه وتعالي لو مش عاوز يخلية ساعة وحدة في الحكم مكنش خلا حكم دورتين مش سنة وحدة اذكروا محاسن موتاكو الله يرحمك ياشعبولا.



‏‎يابشمهندس انت كده عملت للزبالة دي قيمة واسم وخليت ناس كتير تشوف كلامها للاسف واديتها فرصة تقول اسم وترد عليك وهي احقر من انها تقول اسمك او اسم السيسي واسم مصر.



‏‎هو بين ايادي الله وانتي بين ايادي ابليس عقبال ماتقفي بين ايادي الله وتوطي وشك في الأرض ويسود وشك من الكسوف والخجل ويسقط من وشك الجلد فيه حد بيشمت في الموت الا الل زيك ربنا يهديكي او يدبر علكي امرك.



‏‎‎عبيد ‎#الفكة .. ومفيش فرق كبير بين اللي موجودين جوا وبرا، الا من رحم ربي!



‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله هو الناس مالها في ايه.



‏‎أتفق معك لا شامتة في الموت قولي خيرًا او تصمتي حسبي الله ونعم الوكيل.



‏‎لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دي واحده لا عندها شرف ولا انسانية.



‏‎الوساخه دي بالنسبه لوصف الاشكال دي كلمه راقيه جدا لانهم ببساطه منبع القذارة والانحطاط.



‏‎ياعم نجيب دا ست زباله وبتنتمي لجماعه زباله زيها تتوقع منها ايه يعني.



‏‎هو ده الطبيعى من واحده قذره.