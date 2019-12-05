بسبب خلافات الجيرة .. عامل يمزق جسد طالبا بسبب خلافات الجيرة في طوخ

مزق عامل جسد طالب في مشاجرة بينهما بالمطواة بسبب خلافات الجيرة بقرية العمار بمركز طوخ تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية العمار دائرة المركز.



وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوثها بين كل من "طرف أول" (السيد. ع. م) طالب مصاب بجرح نافذ بالبطن أعلى السرة وآخر بالظهر وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي وحجزه للعلاج، و"طرف ثان" (محمد. ن. ت) عامل.



وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته المشار إليها وفر هاربا.



تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة تم التحفظ عليه.

