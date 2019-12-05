ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب خلافات الجيرة .. عامل يمزق جسد طالبا بسبب خلافات الجيرة في طوخ

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
إبراهيم الهوارى
مزق عامل جسد طالب في مشاجرة بينهما بالمطواة بسبب خلافات الجيرة بقرية العمار بمركز طوخ تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية العمار دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوثها بين كل من "طرف أول" (السيد. ع. م) طالب مصاب بجرح نافذ بالبطن أعلى السرة وآخر بالظهر وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي وحجزه للعلاج، و"طرف ثان" (محمد. ن. ت) عامل.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته المشار إليها وفر هاربا.

تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة تم التحفظ عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يجلس على كرسي ولا يسجد.. فيديو

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. كيف رد المشاهير على آيات عرابي

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن.. طريقة الرسول في علاج المحسود

تريند الفن | ظهور نادر لـ ابنة وحفيد عادل إمام.. أول فيديو لـ أصالة وطارق العريان بعد الطلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادي الأربعين في سانت كاترين..40 نبيا ساروا على الطريق

150 صورة وفيديو | عزاء شعبان عبد الرحيم يتصدر جوجل

رسميا.. سيارة هوندا اكورد honda accord 2020 في مصر .. تفاصيل