الظهور الأول لـ كارتيرون.. تقسيمة قوية في نهاية مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم.



وحرص كارتيرون المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز على متابعة التقسيمة ومتابعة مستوى اللاعبين وتصحيح أي أخطاء أولا بأول.



خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية.



ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.