ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الظهور الأول لـ كارتيرون.. تقسيمة قوية في نهاية مران الزمالك

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:51 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم.

وحرص كارتيرون المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز على متابعة التقسيمة ومتابعة مستوى اللاعبين وتصحيح أي أخطاء أولا بأول.

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راحة لـ حازم إمام .. شيكابالا يساعد ميتشو في تدريبات الزمالك

رسميا.. كارتيرون مديرا فنيا للزمالك خلفا لـ ميتشو

الزمالك يواجه أول أغسطس بـ استاد الدفاع الجوي.. السبت

محمد فاروق: الأهلي كان يمر بهزة خلال فترة كارتيرون.. وأجواء الزمالك تحسم نجاحه.. فيديو

محمد فاروق: كارتيرون مدرب متميز.. ونجاحه متوقف على إدارة الزمالك.. فيديو

الشيشيني وعبدالعزيز في الملعب قبل مران الزمالك.. وشيكابالا يحفز اللاعبين

ترشيحاتنا

بـ تيشرت مارلين مونرو.. درة تحتفل بـ 10 ملايين متابع على إنستجرام

بعد فضيحتها.. فيديو جديد للراقصة جوهرة

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء للمحافظين: الإزالة الفورية لكل المباني العشوائية خلال الأسبوع المقبل

بعد مخالفاته.. الأوقاف تكشف مفاجأة عن عبد الله رشدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور

مصر دلوقتي غير.. رانيا المشاط في حوار حصري من الإمارات.. تكشف: عائدات السياحة قفزت إلى مستوى قياسي.. عروض جديدة مبتكرة ومعايير ضيافة مثالية في أكبر حملة تسويق عالمية

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر