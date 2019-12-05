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حوادث

النطق بالحكم على 15 متهما في أحداث السفارة الأمريكية 20 فبراير

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:21 م
اعادة محاكمة ١٥ متهما
اعادة محاكمة ١٥ متهما في احداث السفارة الأمريكية
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية، لجلسة 20 فبراير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
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