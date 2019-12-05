نقابة الأسنان تفتح باب الترشح للانتخابات.. والتصويت 26 مارس 2020

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة ياسر الجندي النقيب العام، والسكرتير العام محمد بدوي، عن فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام و مستوي الجمهورية، علي مقاعد ثلاثة أعضاء فوق 15 عاما، وثلاثة أعضاء تحت 15 عاما.



وأوضح السكرتير العام، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الانتخابات على المقاعد الشاغرة على مستوى المناطق ورؤساء النقابات الفرعية والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969 اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970، علي أن يتم فتح باب الترشح يوم السبت 21 ديسمبر 2019 وحتى يوم الاثنين 20 ديسمبر 2019 ويوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.



وتجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020.



علما بأن النقابة غير مسؤولة عن وصول أي طلب للترشح بالبريد المسجل بعلم وصول أو استلام الطلبات باليد بعد الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2020.