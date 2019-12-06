فايلر يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

كشف رينيه فايلر المدير الفني لـ فريق الأهلي عن أبرز استعدادات الفريق لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم.



وأكد فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه قاد بدراسة الفريق المنافس بشكل جيد واصلح على دراية بنقاط القوة والضعف لديه مشددا أن هذا هو أساس عمله.



وأضاف أنه سيخوض المباراة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين ولكنه يثق في لاعبيه وبقدرتهم على تحقيق الفوز مشددا أن فريقه لا يهاب مواجهة الهلال السوداني.



وتابع فايلر أن الحديث عن وجود صعاب وأزمات تواجه الفريق خلال السفر لاي دوله افريقيا أمر خطأ ولا يجوز حيث يجب على الفريق على التأقلم مع اي ظروف صعبة والتعامل معها.



وأكمل أن الهزيمة أمام النجم الساحلي وضعت الفريق في موقف صعب لذلك لابد من تحقيق الفوز اليوم للعودة للمنافسة.