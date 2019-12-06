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الوقاية من السرطان والتهاب المفاصل أبرزها.. 8 فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
فوائد تناول الشاى
فوائد تناول الشاى الأخضر
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نهى هجرس
تتناول العديد من السيدات الشاى الأخضر، ولكن الغالبية العظمى منهن يتناوله لإنقاص الوزن، ولكنه يحتوى على العديد من الفوائد التي لا يعلمونها.

وقد نشر موقع "power of positivity" البعض من هذه الفوائد المذهلة مثل:-

1- يساعد تناول كوب من الشاى الأخضر يوميًا على التقليل من التهابات المفاصل التي تسبب الكثير من الآلم.
2- يحتوى الشاى الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التى تعمل على حماية الجسم من هشاشة العظام والغضروف.
3- يحتوى الشاى الأخضر على الكثير من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تساعد على التركيز والطاقة.
4- يعمل الشاى الأخضر على تحسين المزاج، والحد من التوتر، وتحسين الإدراك بشكل كبير.
5- تناول الشاى الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
6- يحتوى الشاى الأخضر على مزيج قوى من مضادات الأكسدة التى تعمل على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.
7- يساعد الشاي الأخضر على التقليل من ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم بشكل فعال.
8- يساعد الشاي الأخضر على تجديد البشرة وحمايتها من شيخوخة الجلد المبكرة.
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