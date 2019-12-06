أمريكا تكشف اسم أحد مخططي اغتيال الجبير وقبرص تقاضي تركيا أمام محكمة العدل الدولية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الداخلية المصرية: مقتل 3 مسلحين بالعريش قبل تنفيذهم عملية إرهابية

إطلاق قذيفتي مورتر داخل قاعدة بلد الجوية في العراق

السودان يعلن القبض على عناصر من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي

مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن رجل إيران باليمن

البنتاجون يبحث إرسال 7 آلاف جندي للمنطقة لردع إيران

البرلمان العراقي يصوت بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الوطن" بيان وزارة الداخلية المصرية، التي أعلنت فه مقتل 3 إرهابيين في مواجهات مع الشرطة، وذلك قبل تنفيذهم لعملية بالعريش في شمال سيناء، مضيفةً أن "المعلومات توافرت حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية، بمنطقة جلبانة شمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، وتم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر".



كما ذكرت أنه "تم رصد تحرك لثلاثة من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية، أثناء استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم وفور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات"، مؤكدة أنه "تم التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة. وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وطبنجة وكمية من الذخيرة وقنبلتين".



ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قوله إنه "ى إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5/12/2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة وجار تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن قذيفتي مورتر سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق لكن دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم.



وقالت "الأنباء" إن القوات المسلحة السودانية أعلنت، أمس أنها ألقت القبض على عناصر تابعين لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية، مشيرةً إلى أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على 6 من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية، لافتة إلى أنهم يحملون الجنسية التشادية.



وأبرزت "القبس" تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، بأن واشنطن عرضت مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في اليمن، قائلًا إن "إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين"، مضيفًا أن المسئول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن ويدعى عبد الرضا شهلات، تورط في محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة لميليشيات الحوثي.



كما أشار هوك إلى الأسلحة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة مؤخرا في مياه بحر العرب، قائلا في مؤتمر صحفي: "صادرنا أكبر وأخطر شحنة أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن"، وأضاف "على إيران أن تستمع لشعبها وتوقف التدخل في اليمن".



وذكرت "الجريدة" أن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث خطة لإضافة ما يصل إلى 7000 جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران المتزايدة في المنطقة، بحسب تصريحات لمسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية، لكن وزير الدفاع "لم يتخذ أي قرار" بعد.



وقالت "الوطن" إن مجلس النواب العراقي أعلن أن جدول أعمال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي، يشمل التصويت على مشروعي قانونين وقرار واحد، فبحسب جدول الأعمال، ينوي المجلس التصويت على "صيغة قرار تتعلق بمطالب المتظاهرين في محافظتي ذي قار والنجف"، محددا عددا من اللجان القانونية لصياغة القرار وتطبيقه في حال إقراره.



دوليًا، أفادت "الراي" بأن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس أعلن، الخميس، أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية، قائلًا "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي"، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.



وذكرت "الأنباء" أن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا اتهمت إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الخميس معتبرًا أنها "زيف يائس"، حيث قال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "أفعال إيران تتعارض" مع قرار الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران".