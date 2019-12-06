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رياضة

طارق سليمان: أنصح نجلي ومصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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ياسمين تيسير
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق أنه نصح نجله أحمد ومصطفى شوبير حراس الاهلي بفريق الشباب بضرورة الرحيل عن النادي و الإعارة لأي ناد آخر في الدوري الممتاز.

وأضاف سليمان في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن خوض مباريات في الدوري الممتاز أمر جيد ويضيف الكثير لخبرة اللاعب عكس البقاء في الاهلي بفريق الشباب دون خوض مباريات بشكل منتظم.

وتابع أن محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي والمنتخب سبق وخاض تجربه الإعارة منذ 10 سنوات وعاد للفريق بشكل افضل واصبح الان افضل حارس في الدوري الممتاز.

أما عن المنتخب الاوليمبي والـ3 لاعبين الذين سينضمون للمنتخب خلال أولمبياد طوكيو فأكد أن الشناوي يستحق بجدارة الإنضمام خاصة وأنه حارس مميز ولديه خبرة دولية رائعة.

وأضاف طارق سليمان أن الشناوي تمكن من تطوير امكانياته بشكل رائع خلال الفترة الاخيرة واصبح مميز.
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