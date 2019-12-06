مسؤول ليبي: ضغوط أوروبية لإلغاء الاتفاق مع تركيا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الجمعة، إن هناك ضغوطا تمارس على إيطاليا لإجبار الجانب الليبي على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا.



وأضافت الوكالة أن وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد طاهر سيالة، تحدث عن ضغوط أوروبية، وخاصة من اليونان، تمارس على إيطاليا لإجبار ليبيا على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، الخاصة بالتعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية.



وقال سيالة في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) إن مذكرتي التفاهم كانتا الموضوع الرئيس للاجتماع الذي جمعه مع وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، أمس الخميس.



وأردف "بالطبع تحدثت عن ذلك مطولا مع دي مايو ولكن العلاقات الليبية - التركية تهم طرابلس وأنقرة حصرًا ولا أحد يستطيع التدخل". بحسب قوله.



وقال وزير خارجية حكومة الوفاق: "الإيطاليون قلقون. يقولون لنا إنهم يرغبون في أن يتم إخطارهم بتحركاتنا، خاصة الأخيرة مع تركيا، لأنهم يظلون حلفائنا التاريخيين، على الرغم من أن سفيرهم في طرابلس يتحدث معنا طوال الوقت.

