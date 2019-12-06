برنامج تأهيلي لـ علي لطفي في الأهلي

بدأ علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية.



وغاب علي لطفي عن مران الفريق الجماعي أمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه.



ويخضع اللاعب للفحص الطبي في أول مران للفريق عقب مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء اليوم لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية.



ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



