كيف يفتتح إرهابي مسجدا.. مظاهرات ضد أردوغان في بريطانيا.. صور

شهدت مدينة كامبريدج البريطانية، أمس الخميس، تظاهرات حاشدة، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية شنه عدوانًا على شمال سوريا بذريعة حربه ضد الأكراد.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، جاءت التظاهرات، خلال مشاركة أردوغان في افتتاح المسجد المركزي في ميل رود، والذي يعد أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا.



وتجمع حشود من المعارضين وسط كامبريدج، ونددوا بانتهاكات أردوغان ضد الأكراد، حاملين لافتات تطالب بوقف الحرب والعدوان التركي في سوريا.



وكثفت الشرطة البريطانية من تواجدها في المنطقة منذ الصباح، حيث تم تجنيد الضباط من مناطق بعيدة مثل ديربيشاير.



وهتف المحتجون ضد حضور الرئيس التركي قائلين: "أردوغان الإرهابي"، وأشار أحد المشاركين "لا أعتقد أنه ينبغي الترحيب بأردوغان في أي مكان، وعلى وجه الخصوص، لا أعتقد أنه ينبغي أن يدعى إلى افتتاح دار للعبادة".



وكتب أحد الأشخاص منشورًا على فيسبوك قائلا: "سنقف متضامنين مع المجتمع الكردي ضد جرائم تركيا وضد قمع أي شخص يقف أمام نظام أنقرة".