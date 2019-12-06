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رياضة

عودة صلاح.. موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:09 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره بورنموث، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

ليفربول ضد بورنموث:

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة ابتعاده بالصدارة، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب من 30 عاما.

وكان ليفربول اكتسح إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

على الجانب الأخر يطمح فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

عودة محمد صلاح:

ومن المتوقع عودة محمد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي في مباراة الغد، بعد الجلوس على دكلة البدلاء أمام إيفرتون.

ترتيب ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون- جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إليكسندر أرنولد.

خط الوسط: هيندرسون- تشامبرلين - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
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