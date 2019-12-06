شاهد | حمدي فتحي يدعم الأهلي أمام الهلال السوداني بـ العكاز

حرص حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدعيم لاعبي الفريق قي مواجهة الهلال السوداني.



وتواجد اللاعب في ملعب السلام لدعم زملائه اللاعبين في مواجهة الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويعاني حمدي فتحي من الإصابة في الركبة حيث اجرى اللاعب مؤخرًا عملية جراحية في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور الالماني ماير.



وظهر حمدي فتحي بالعكاز في الملعب ولاقي إستقبالا رائعا من زملائه.



وتقدم الأهلي علي الهلال السوداني بهدفين في الشوط الأول من المباراة.

