الري يكشف آخر تطورات اجتماعات حل أزمة سد النهضة

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل الاجتماع الثاني بين مصر وإثيوبيا والسودان، لافتا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من 4 اجتماعات فنية لمسئولي الري بالدول الثلاث للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.



وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم مناقشة العديد من القضايا العالقة في الاجتماعين السابقين، مع العمل على تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن مصر تسعى للوصول لحل عادل، مضيفا أنهم يأملون أن يكون الوضع في تقدم، حيث هناك حسن نية متوفر، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع في واشنطن يوم 9 ديسمبر لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث لاستكمال المفاوضات.



ونوه أنه لم يتم الاتفاق على موعد بدء ملء سد النهضة، حيث مازالت المناقشات حول طريقة الملىء مستمرة.