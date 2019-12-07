مصر وروسيا تختتمان أكبر التدريبات البحرية المشتركة في البحر المتوسط

اختتمت اليوم فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك جسر الصداقة ۲۰۱۹ بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط الذى يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط.





شارك فى التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسى شارك عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.





اشتمل التدريب على تنفيذ بعض الأنشطة القتالية بالبحر تضمنت رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، وتأمين سفينة ذات شحنة إستراتيجية هامة وتنفيذ تمارین مواصلات إشارية ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش بالإضافة إلى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية تم خلالها فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة.





وأيضًا تم تنفيذ بعض التمارين ذات المهارات البحرية المختلفة كتشكيلات الإبحار وإمداد السفن بالوقود بالبحر والتصوير الجوی هذا مع التدريب على العمل المشترك من خلال مراكز قيادة وسيطرة بهدف تحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم للسيطرة وقيادة أعمال التشكيلات النوعية بالبحر .





أظهر التدريب مدى خبرة وكفاءة القوات المشاركة من الجانبين فى التخطيط وإدارة الأعمال القتالية بالبحر والسيطرة على الوحدات البحرية المشتركة واكتساب القادة والضباط وأطقم الوحدات البحرية للمهارة الفائقة فى التعامل مع التهديدات النمطية وغير النمطية .





وقد شهد المرحلة الختامية للتدريب كل من نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي وقائد الأسطول الشمالي.





يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.



