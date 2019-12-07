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تعليم

بلاغ يتهم عاملا باستدراج طالبة والتحرش بها داخل حجرة النشاط.. والتعليم تحقق

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:39 م
بلاغ يتهم عامل باستدراج
بلاغ يتهم عامل باستدراج طالبة والتحرش بها
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محمد الطحاوي
أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن إدارة بلبيس التعليمية قررت فتح تحقيق عاجل وفوري مع فراش لاتهامه باستدراج طالبة والتحرش بها داخل حجرة النشاط بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة، ونقلة إلى ديوان عام الإدارة لحين انتهاء التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام "ع. ر"، 35 سنة، فراش بمدرسة ابتدائى بقرية شبرا النخلة بمركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلة فى الصف السادس الابتدائي، داخل حجرة الأنشطة ومحاولة التحرش بها جنسيا.

تم تحرير المحضر رقم 15104 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.

وتبين من التحريات الأولية أن الفراش جار الطفلة فى المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة.
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