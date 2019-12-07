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تعليم

إعلان توصيات مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:22 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة توصيات مؤتمر ادارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 والتى نظمته وحدة البحوث والأزمات بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

حيث أوصى المؤتمر بتبنى إستراتيجية واضحة نحو التحول الرقمى وإعداد خريطة زمنية لمراحل تطبيق التحول الرقمى بالدولة لضمان التنفيذ مع يتماشى رؤية مصر 2030، وضرورة تطوير الأطر التشريعية التى تعمل على تدعيم التحول الرقمى والعمل على تميز مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة big data ليكون مركزا إقليميا لمراكز البيانات وبنوك المعلومات مع ضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عند تصميم قواعد البيانات وبناء النظام الرقمى والتوجه نحو المواطن عند تصميم الإلكترونية وتحقيق الملامة والسرعة والشمول فى تقديم الخدمات الرقمية .

كما تمت التوصية على تشجيع الاستثمار فى التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية والاعتماد والأمل على استكمال النقدى، بالإضافة إلى وضع معايير ومؤشرات ضمان مدى فاعلية التحول الرقمى، إلى جانب ضرورة توفير الموارد البشرية فى كافة القطاعات من أجل التعامل مع التحويل الرقمى وضخ الاستثمار المالية فى هذا المجال للارتقاء الخدمات والمنتجات المقدمة وتطوير نماذج الأعمال لتواكب التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الحديثة الرابعة وتبنى أفضل الاستثمارات فى مجال التحول الرقمى .

وايضا التشديد على تطبيق مشروع المنظومة الالكترونية فى جميع القطاعات الصناعية والخدمية والطالبة، الي جانب وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بالمؤسسات الجامعية والتعليمية بما يساهم فى إحداث تنمية مجتمعية مستدامة وشاملة بما تحقق التحول الرقمى المنشور لمواكبة التغيرات العالمية والمستجدات المعاصرة، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمى.
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