إعلان توصيات مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة توصيات مؤتمر ادارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 والتى نظمته وحدة البحوث والأزمات بكلية التجارة بجامعة عين شمس.





حيث أوصى المؤتمر بتبنى إستراتيجية واضحة نحو التحول الرقمى وإعداد خريطة زمنية لمراحل تطبيق التحول الرقمى بالدولة لضمان التنفيذ مع يتماشى رؤية مصر 2030، وضرورة تطوير الأطر التشريعية التى تعمل على تدعيم التحول الرقمى والعمل على تميز مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة big data ليكون مركزا إقليميا لمراكز البيانات وبنوك المعلومات مع ضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عند تصميم قواعد البيانات وبناء النظام الرقمى والتوجه نحو المواطن عند تصميم الإلكترونية وتحقيق الملامة والسرعة والشمول فى تقديم الخدمات الرقمية .





كما تمت التوصية على تشجيع الاستثمار فى التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية والاعتماد والأمل على استكمال النقدى، بالإضافة إلى وضع معايير ومؤشرات ضمان مدى فاعلية التحول الرقمى، إلى جانب ضرورة توفير الموارد البشرية فى كافة القطاعات من أجل التعامل مع التحويل الرقمى وضخ الاستثمار المالية فى هذا المجال للارتقاء الخدمات والمنتجات المقدمة وتطوير نماذج الأعمال لتواكب التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الحديثة الرابعة وتبنى أفضل الاستثمارات فى مجال التحول الرقمى .



