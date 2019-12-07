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رياضة

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الزمالك أمام أول أغسطس.. تفاصيل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:16 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء الزمالك في الشوط الأول من مباراته مع فريق أول أغسطس الأنجولي المقامة على استاد السلام في إطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر قائلا: "‏شوط ممتاز للزمالك.. روح عالية. تفوق مهاري. والتشكيل مثالي أصلا. ما فيهوش فلسفة، المنافس غير مأمون الجانب، لابد من تأمين الهدف".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ربنا يتمها على خير" و"‏‎لا خالص .. احنا قليلين فى الملعب .. فى حاجه غلط وفكره الكور الطويله دى مش هتنفع مع قماشه اللعيبه دى لزم نلعب زى اخر 10 دقائق فى الشوط " و"‏‎روح رياضية  ممتازة واهم حاجة مافيش تأليف فى التشكيل".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ومنافسه اول أغسطس بتقدم الأبيض بهدف دون رد في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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