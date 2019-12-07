نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الزمالك أمام أول أغسطس.. تفاصيل

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء الزمالك في الشوط الأول من مباراته مع فريق أول أغسطس الأنجولي المقامة على استاد السلام في إطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر قائلا: "‏شوط ممتاز للزمالك.. روح عالية. تفوق مهاري. والتشكيل مثالي أصلا. ما فيهوش فلسفة، المنافس غير مأمون الجانب، لابد من تأمين الهدف".





ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ربنا يتمها على خير" و"‏‎لا خالص .. احنا قليلين فى الملعب .. فى حاجه غلط وفكره الكور الطويله دى مش هتنفع مع قماشه اللعيبه دى لزم نلعب زى اخر 10 دقائق فى الشوط " و"‏‎روح رياضية ممتازة واهم حاجة مافيش تأليف فى التشكيل".



