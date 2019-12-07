اخبار الحوادث.. إخلاء سبيل الراقصة جوهرة.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن.. محمد على يستعين بأسماء ضباط سابقين

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
*إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر
حضرت اليوم الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها علي حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري.
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*طعنه بمطواه فى بطنه.. الدوش يقتل زميله السائق لخلاف على أولوية التحميل
طعن سائق زميله بسلاح أبيض مطواه بسبب خلافات علي أولوية تحميل الركاب بقرية بطا ببنها فارداه قتيلا فى الحال وتولت النيابة التحقيق.
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*الهارب محمد على يستعين بأسماء ضباط سابقين لبث الشائعات
يحاول المقاول الهارب محمد علي الظهور من جديد لبث شائعاته وسمومه عبر صفحات السوشيال ميديا.
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*ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية
على غير العادة شعر حامد العامل بأحد مصانع مدينة برج العرب بنوبة إعياء شديدة خلال تواجده في وردية عمله، أجبرته على المغادرة بشكل مبكر عائدا لمنزله، باحثا عن بعض الراحة هناك وكأن القدر قد رتب له ذلك ليكتشف ما حاولت زوجته وصديقه إخفاءه عنه طيلة أشهر.
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*جوزها معيشها في عز.. سيدة تستعين بعشيقها لسرقة أموال ومجوهرات شقيقتها بالهرم
كشفت مباحث الهرم ملابسات سرقة 360 ألف جنيه وكمية من المجوهرات من داخل شقة بمنطقة المريويطة، وتبين أن شقيقة مالكة الشقة استعانت بعشيقها وصديقه للاستيلاء علي ممتلكاتها حقدا على ثرائها.
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*كفاية تحريض .. رواد مواقع التواصل توجه رسائل لـ جمال عيد
يواصل جمال عيد ، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
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*المفروض تندمى .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون ليلي سويف
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوم على الدكتورة ليلى سويف بسبب قيامها بالترويج للاكاذيب وتحريف إنجازات الدولة وقيامها بالسير على خطى جماعة الاخوان الارهابية حيث تقوم بتلفيق الأحداث وتردد عباراتهم.
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*وفاة ربة منزل بالمنوفية بعد علمها بزواج زوجها .. تفاصيل
لم تكن تتخيل ولم يخطر ببالها ربة المنزل الأربعينية التي قضت حياتها ودفعت أغلى سنين عمرها لتحافظ علي أبنائها ولترعاهم في غياب والدهم الذي سافر للعمل بالخارج ليوفر لهم متطلبات حياتهم وان يوفر لهم حياة كريمة أن تنهي حياتها منتحرة للغضب الشديد والحزن الذي سكن قلبها وتملك شيطانها منها بعد علمها بزواج زوجها وشريك حياتها من سيدة أخري.
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*تعرف على الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت وعقوبتهما
الفرق بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وازهاق الروح، حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر
حضرت اليوم الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها علي حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*طعنه بمطواه فى بطنه.. الدوش يقتل زميله السائق لخلاف على أولوية التحميل
طعن سائق زميله بسلاح أبيض مطواه بسبب خلافات علي أولوية تحميل الركاب بقرية بطا ببنها فارداه قتيلا فى الحال وتولت النيابة التحقيق.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*الهارب محمد على يستعين بأسماء ضباط سابقين لبث الشائعات
يحاول المقاول الهارب محمد علي الظهور من جديد لبث شائعاته وسمومه عبر صفحات السوشيال ميديا.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية
على غير العادة شعر حامد العامل بأحد مصانع مدينة برج العرب بنوبة إعياء شديدة خلال تواجده في وردية عمله، أجبرته على المغادرة بشكل مبكر عائدا لمنزله، باحثا عن بعض الراحة هناك وكأن القدر قد رتب له ذلك ليكتشف ما حاولت زوجته وصديقه إخفاءه عنه طيلة أشهر.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*جوزها معيشها في عز.. سيدة تستعين بعشيقها لسرقة أموال ومجوهرات شقيقتها بالهرم
كشفت مباحث الهرم ملابسات سرقة 360 ألف جنيه وكمية من المجوهرات من داخل شقة بمنطقة المريويطة، وتبين أن شقيقة مالكة الشقة استعانت بعشيقها وصديقه للاستيلاء علي ممتلكاتها حقدا على ثرائها.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*كفاية تحريض .. رواد مواقع التواصل توجه رسائل لـ جمال عيد
يواصل جمال عيد ، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*المفروض تندمى .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون ليلي سويف
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوم على الدكتورة ليلى سويف بسبب قيامها بالترويج للاكاذيب وتحريف إنجازات الدولة وقيامها بالسير على خطى جماعة الاخوان الارهابية حيث تقوم بتلفيق الأحداث وتردد عباراتهم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*وفاة ربة منزل بالمنوفية بعد علمها بزواج زوجها .. تفاصيل
لم تكن تتخيل ولم يخطر ببالها ربة المنزل الأربعينية التي قضت حياتها ودفعت أغلى سنين عمرها لتحافظ علي أبنائها ولترعاهم في غياب والدهم الذي سافر للعمل بالخارج ليوفر لهم متطلبات حياتهم وان يوفر لهم حياة كريمة أن تنهي حياتها منتحرة للغضب الشديد والحزن الذي سكن قلبها وتملك شيطانها منها بعد علمها بزواج زوجها وشريك حياتها من سيدة أخري.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
*تعرف على الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت وعقوبتهما
الفرق بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وازهاق الروح، حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا