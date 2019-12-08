ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نهائي خارج التوقعات بين البحرين والسعودية في كأس الخليج العربي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
خليجي 24.. البحرين
خليجي 24.. البحرين ضد السعودية
Advertisements
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية، اليوم، الأحد، صوب ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل القطري، لمشاهدة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، الذي سيجمع بين البحرين والسعودية.

موعد نهائي كأس الخليج العربي ضد البحرين والسعودية

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين المنتخبين في تمام السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة، وتٌنقل المباراة عبر قنوات "عمان الرياضية - الكويت الرياضية - الكأس القطرية 1 - الكأس القطرية 2 - بي إن سبورتس".

ويسعى المنتخب السعودي، للتتويج بالبطولة الخليجية للمرة الرابعة في تاريخه، في المقابل يحلم المنتخب البحريني بالوصول إلى المجد بهدف تحقيق هذا الإنجاز وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتقابل المنتخبان في 19 مواجهة ببطولة خليجي، وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز في 11 مباراة، بينما حقق المنتخب البحريني الفوز 4 مرات، فيما تعادلا في 4 مباريات.

وكان المنتخب السعودي، قد تأهل للمباراة النهائية من البطولة، عقب فوزه في نصف النهائي على المنتخب القطري مستضيف "خليجي 24"، بهدف دون رد.

بينما تأهل المنتخب البحريني، بعدما تغلبه على نظيره العراقي بركلات الترجيح 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليجي 24.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج والقنوات الناقلة

خليجي 24.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج والقنوات الناقلة

خليجي 24.. مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج والقنوات الناقلة

البحرين VS العراق .. كل ماتريد معرفته عن مباراة المنتخبان في نصف نهائي كأس خليجي24

موعد نهائي خليجي 24 بين السعودية والبحرين في قطر

السعودية تهزم قطر للمرة الـ 18 في تاريخ الأخضر

ترشيحاتنا

بعد تصريحات البكيني والشورت | 10 صور تبرز جرأة رانيا يوسف

عقب فوز الزمالك على أول أغسطس.. زوجة محمود علاء: ربنا يريح قلبك

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

ما هي شجرة الزقوم.. وأين توجد.. ومن يأكلها فى الآخرة

أهالي نجريج رفضوه.. قصة معهد محمد صلاح المغضوب عليه

المقابل المادي لمن يجد شيئاً ضائعاً.. هل شرط مكافأة له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي