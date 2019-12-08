نهائي خارج التوقعات بين البحرين والسعودية في كأس الخليج العربي

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية، اليوم، الأحد، صوب ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل القطري، لمشاهدة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، الذي سيجمع بين البحرين والسعودية.





موعد نهائي كأس الخليج العربي ضد البحرين والسعودية





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين المنتخبين في تمام السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة، وتٌنقل المباراة عبر قنوات "عمان الرياضية - الكويت الرياضية - الكأس القطرية 1 - الكأس القطرية 2 - بي إن سبورتس".





ويسعى المنتخب السعودي، للتتويج بالبطولة الخليجية للمرة الرابعة في تاريخه، في المقابل يحلم المنتخب البحريني بالوصول إلى المجد بهدف تحقيق هذا الإنجاز وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.





وتقابل المنتخبان في 19 مواجهة ببطولة خليجي، وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز في 11 مباراة، بينما حقق المنتخب البحريني الفوز 4 مرات، فيما تعادلا في 4 مباريات.





وكان المنتخب السعودي، قد تأهل للمباراة النهائية من البطولة، عقب فوزه في نصف النهائي على المنتخب القطري مستضيف "خليجي 24"، بهدف دون رد.



