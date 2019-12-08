ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع فبراير المقبل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالصمد ماهر
وجهت وزيرة الصحة، بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وفد الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مستشفى العديسات ستصبح مستشفى متخصص في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤها وفقا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، لافتة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع مستشفى أبو الريش الجامعي، لتشغيل المستشفى ووضع الهيكل التنظيمي والإداري له، حيث سيضم المستشفى جميع التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

وأضاف مجاهد أن الوفد شدد على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات فى أسرع وقت، كما تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي وتوجه بتوفير قسطرة قلب

وفد من الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو رديس المركزي

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

وفد الصحة يتفقد المركز الطبي الحضري بطور سيناء

التزام طارئ.. سبب إلغاء زيارة وزيرة الصحة للإسماعيلية والعودة من التل الكبير

شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة

ترشيحاتنا

في ذكراه.. غسان مطر: حافظ الأسد قتل أمي وزوجتي وابني

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

فستان وماكياج صاخب.. أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

شاهد.. ممثل أمريكي يأكل موزة بـ 120 ألف دولار.. تعرف على القصة

ظهور نادر مع أسرته | محمد بركات يحصد لقب نجم العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور