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برلمان

أول تحذير برلمانى من السيارات الكهربائية.. تفاصيل مناقشة البيانات العاجلة بالبرلمان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:13 م
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم أعضاء مجلس النواب، بعدد من البيانات العاجلة حول المشاكل المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، وتدهور الخدمات الصحية وتعثر مصانع الأوراق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال للتصويت على عدد من مشروعات القوانين على رأسها، قانون الكيانات الإرهابية.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين في بيانه العاجل إن هناك مشاكل كثيرة في بعض التجمعات السكانية في منطقة حلوان نتيجة تسرب المياه العذبة أسفل العمارات، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة خطيرة من انهيارات بعض العمارات.

وطالب نصر الدين الأجهزة المعنية بوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بسرعة العمل علي تلافي تلك المشكلة، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية ترمي المسئولية علي بعضها البعض وطالب بسرعة حل المشكلة.

فيما قال النائب محمد صلاح ابوهميلة في بيانه إن هناك أعراض لحمي التيفود في مركز ومدينة العياط وهناك حالات تظهر يوميا في مدارس العياط، مطالبا الوزير عمر مروان وزير مجلس النواب بإبلاغ وزير الصحة للقيام بدورها حتي لا ينتشر المرض في مدارس مركز ومدينة العياط.

وطالب الوزيرة بالنزول إلى المواقع للتعرف علي المشكلة لأن الأمر جد خطير جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال والتي تناقش بعض البيانات العاجلة المقدمة من بعض النواب.

من جانبه حذر النائب محمد عطا سليم من تحول القاهرة والمحافظات إلى مقلب نفايات كبير لبطاريات السيارات الكهربائية خاصة أن مدة صلاحية البطارية 3 سنوات وهذا ما يعنى أن تلك البطاريات سترمى فى كل مكان فى الجمهورية وهو الأمر الذى يتطلب وضع استراتيجية للتعامل مع تلك المخلفات. 

وطالب عطا بضرورة الاهتمام بصناعة الورق والعمل على دعمها، خاصة أن هناك عملية إغراق كبيرة للورق المستورد، مما يضر بالصناعة الوطنية وهو ما أكد عليه رئيس البرلمان يوجد مشاكل فى مصنع أدفو للأوراق.
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