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فيديو جراف

فيديوجراف| مرض الشيف علاء الشربينى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
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فيديوجراف
أصيب الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج "أحلى أكلة " على شاشة ON E بوعكة صحية، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية استمرت 5 ساعات..

ومازال الشيف علاء تحت ملاحظة الأطباء في المستشفى لحين تحسن حالته والتماثل للشفاء.

وأثارت حالة من الحزن بين متابعيه وبدأ جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ولمزيد من التفاصيل حول مرض الشيف علاء الشربيني تابعوا الفيديوجراف التالى..

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