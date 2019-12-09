انتو لسة سمعتوا حاجة .. رامي صبري يمازح جمهورة | شاهد

نشر الفنان رامى صبرى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وكان مكتوب على الصورة " انتو لسة سمعتوا حاجة 😂😍 ".



وعلق رامى صبرى قائلا " هههه عجبتنى حد بعتهالى ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:



منور يافنان - 😂😂😂لا حلوة - بالتوفيق



يذكر أن آخر أعمال رامي صبري ألبوم "فاق معاك" تم طرحه خلال العام الجاري من انتاج شركة "نجوم ريكورد".