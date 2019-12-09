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فن

انتو لسة سمعتوا حاجة .. رامي صبري يمازح جمهورة | شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
رامي صبري
رامي صبري
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سيد احمد
نشر الفنان رامى صبرى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكان مكتوب على الصورة " انتو لسة سمعتوا حاجة 😂😍 ".

وعلق رامى صبرى قائلا " هههه عجبتنى حد بعتهالى ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

منور يافنان - 😂😂😂لا حلوة - بالتوفيق

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري ألبوم "فاق معاك" تم طرحه خلال العام الجاري من انتاج شركة "نجوم ريكورد".
انتو لسة سمعتوا حاجة .. رامي صبري يمازح جمهورة | شاهد
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