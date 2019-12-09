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فن

أول تعليق من مي سليم بعد تكريمها في جامعة المنصورة.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
آيه عاطف
كرمت جامعة المنصورة الفنانة مي سليم عن مسلسل حواديت الشانزليزية.

وشاركت مي سليم ، فيديو مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام أثناء وجودها وتكريمها بالجامعة.

وظهر في الفيديو آلاف الطلاب في استقبال الفنانة ، والتي علقت قائلة : "تكريمي النهاردة من جامعة المنصورة عن مسلسل حواديت الشانزلزية أفضل ممثلة بجد حاجة تفرح الجمهور العظيم هيا دي الجائزة الحقيقة بشكر الجمهور العظيم وطلبة الجامعة شكرا جدا علي التكريم وسام كبير".

وغنت مي سليم خلال وجودها بالجامعة مجموعة من الأغاني وسط هتافات الطلبة لها في الحرم الجامعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
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