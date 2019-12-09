ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بتمارين قاسية.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:18 ص
منى ممدوح
منى ممدوح
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة مني ممدوح جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.

وظهرت منى ممدوح من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدى بنطال ليجن باللون الأسود الشفاف الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت بدون أكمام باللون الأسود كشف عن بطنها، وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير ومن تعليقاتهم "أحلى منى - عاش يا بطل - يا قمر - إيه الرياضة الحلوة دى - أسد - عاش يا منمن".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.
بتمارين قاسية.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم
بتمارين قاسية.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم
بتمارين قاسية.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عز يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

ياسمين صبرى تنشر صورة لها من داخل الجيم

هاجر أحمد تنشر صورة لها من داخل الجيم

هاجر أحمد تبهر متابعيها بـ رشاقتها في الجيم.. شاهد

ياسمين صبري تبهر متابعيها من داخل الجيم | شاهد

الجمال كله.. ياسمين صبرى تبهر الجمهور بفستان أسود فى المنزل

ترشيحاتنا

عامل متجر شجاع يلقن لصا مسلحا درسا قاسيا بعد محاولة سرقته.. فيديو

ناس عايشة في الماضي.. ياسمين صبرى تثأر من محمد سامى وتدعم نسرين أمين

فاردي يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي | تعرف على ترتيب محمد صلاح

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة | شاهد

فوائد بسم الله الرحمن الرحيم.. لها فضائل عظيمة وأسرار جليلة

حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد