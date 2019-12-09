بتمارين قاسية.. منى ممدوح تشعل إنستجرام من داخل الجيم

شاركت الفنانة الشابة مني ممدوح جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.



وظهرت منى ممدوح من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدى بنطال ليجن باللون الأسود الشفاف الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت بدون أكمام باللون الأسود كشف عن بطنها، وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة.



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير ومن تعليقاتهم "أحلى منى - عاش يا بطل - يا قمر - إيه الرياضة الحلوة دى - أسد - عاش يا منمن".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.

