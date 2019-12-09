حادث فلوريدا أزمة أغضبت السعوديين.. كيف نجح الملك سلمان في احتواء الموقف؟.. وماذا أراد من رسائله العاجلة لترامب والعالم؟

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وفي يوم الجمعة - أقدس أيام الأسبوع في المملكة العربية السعودية - وعادة في مثل هذه الظروف ما تكون الردود الرسمية بطيئًة، إلا أن الملك سلمان اجتاز كل الحدود المعتادة ليرد على الحادث، ورده السريع لا يتعلق فقط باستعادة ثقة الولايات المتحدة في المملكة كشريك أمن موثوق، بل يتعلق أيضًا بإرسال رسالة إلى المملكة مفادها أن الملك مسؤول وأن سياسة التغيير الجديدة التي يحاول الأمير بن سلمان دفعها في البلاد لن تخرج عن المسار الصحيح.ففي السنوات القليلة الماضية، سمح الأمير بن سلمان للنساء بقيادة السيارات، وحضور الأحداث الرياضية، وأصبحت المناسبات الموسيقية العامة شائعة بعد أن كانت محظورة حتى قبل عامين.ولم يتراجع النظام الملكي الحالي الذي كان على أهبة الاستعداد عن الإصلاحات التي هي - بالنسبة للمحافظين المتشددين في المملكة - بعيدة المدى، وفقا للكاتب الأمريكي.وأخيرا عن حادث فلوريدا اختتم روبرتسون مقاله قائلا: هذه لحظة صعبة في العلاقات الأمريكية السعودية، ويأمل الكثيرون في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ألا يستمر هذا طويلًا.