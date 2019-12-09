وزير مجلس النواب يكشف حقيقة ادعاء بعض الأسر لاختفاء أبنائهم قسريا

كشف المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، عن أن هناك أسرا تدعي اختفاء أبنائهم قسريا، فيما هم منضمون إلي الجماعات الإرهابية أو داعش.



جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الاثنين لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.



وشدد مروان، علي أهمية مراعاه استخدام لفظ "المختفي قسريا"، فالمقبوض عليه علي ذمة قضايا، ليس مختفيا قسريا، قائلا ً: إنهم يطلقون هذا اللفظ لأنهم يريدون جر الناس لهذا المنحنى".



ولفت وزير شؤون مجلس النواب، إلي أن الإختفاء القسري لفظ غير سليم ويجب عدم الإنسياق وراء، مشيرًا أيضا إلي بعض العبارات المغلوطة التي يتم ترديدها مثل "المحاكمات السياسية" أو "المحاكمات الجماعية".



وفي سياق متصل، أشار المستشار عمر مروان، إلي أنه تم عقد لقاءات مع المجموعه العربية والإفريقية والإسلاميه ومجموعه دول عدم الإنحياز قبل استعراض مصر تقريرها أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، حيث تم شرح ما تضمنه التقرير بإستفاضة وطالبنا منهم إبداء رأيهم فى التقرير وطرح جميع الأسئلة بدون سقف، لاسيما وأن مدة عرض التقرير والرد على الاسئلة المطروحة من كافة الدول "ضيق"، ومدته 70 دقيقة فقط.



وأضاف مروان، لقد كنا مستعدين للاجابة على جميع الأسئلة التى توجه لنا وشرح أنجازتنا في قطاع حقوق الإنسان والرد علي أي اسئلة دون حرج.



وأكد مروان، أن مصر حققت شيئا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان، وفى مجالات مختلفة بزمن قياسي في أقل من 5 سنوات وهذا شئ يحسب لمصر، لافتًا إلي أن نجاح التقرير يأتي نتيجة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة والعمل الجماعي.



ونوه مروان إلي أن الانجازات التي حققتها الدولة المصرية شملت كافة المجالات، الثقافية والسياسية والاقتصادية لم تكن لتحدث بدون توافر الأمن واستقرار البلاد، قائلا ً: الأمن هو الأساس ودون توافر إستقرار فى كل المجالات فى أقل من خمس سنوات لتوفير الحياة فى بيئة أمنه



وأشار مروان، إلي أن أحد عناصر نجاح مصر في عرض تقريرها أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان يتمثل أيضا في شبكة العلاقات الدولية القوية التى تتمتع بها مصر حاليا قائلًا : لو كنا عرضنا هذا التقرير منذ 6 سنوات مكنش حد فى المجتمع الدولى سمعنا، ولكن بفضل جهود القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الأمن وشبكة العلاقات الدولية إستطعنا تقديم عرض ناجح.