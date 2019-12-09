يحيي حمزة: أثق في قدرة المصري وبيراميدز.. وخسارة الأهلي والزمالك في الجولة لم تقلقني

تحدث الإعلامي يحيى حمزة، عن حظوظ الفرق المصرية، في التأهل للدور الثاني ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



ويشارك الثنائي الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال، بينما يمثل بيراميدز والمصري البورسعيدي، الفراعنة في بطولة الكونفدرالية.



واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري الأبطال، بالخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف، ثم فاز في الجولة الثانية بهدفين لهدف، على الهلال السوداني، بينما خسر الزمالك مباراته الأولى بثلاثية دون رد، أمام مازيمبي الكونغولي، ثم فاز في الجولة الثانية على أول أغسطس الأنجولي، بهدفين دون رد.





وفي الكونفدرالية، حقق بيراميدز والمصري، العلامة الكاملة، في أول جولتين، ويقع الفريقان في المجموعة سويًا، رفقة إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا.



وقال حمزة، في تصريحات إعلامية : "أثق في قدرة ممثلي مصر على التأهل للدور الثاني من بطولتي إفريقيا، وخسارة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لم تقلقني كثيرًا، خاصة وأن الفريقين لديهما القدرة على التعويض وهذا ما حدث في الجولة الثانية".



وأضاف : "وقوع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية، لم يكن في مصلحة الكرة المصرية بالبداية، لكن بعد الانطلاقة القوية للفريقين في البطولة، أعتقد أنهما سيتأهلان للدور المقبل بالبطولة، دون النظر للترتيب بينهما".