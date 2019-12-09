سكر وصداع وإمساك.. 13 مشكلة صحية يسببها الموز

يعد الموز أحد أكثر الفواكه المستهلكة على مستوى العالم، كما أنه مليء بالمغذيات الأساسية التي تساعد على تجنب العديد من المشكلات الفسيولوجية والنفسية، لكن هل فكرت يومًا في الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث عند الإفراط في تناول الموز؟
رغم كل فوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناول الموز يعتبر أمر في غاية الخطورة، ويتسبب في العديد من المشاكل الصحية، إليك أبرز أضرار الموز عند تناوله بكثرة بحسب موقع stylecraze :
1 -يزيد الوزن
2- يسبب الصداع النصفي
3- يسبب فرط البوتاسيوم في الدم
4- يؤدي إلى تسوس الأسنان
5- يسبب النعاس والخمول
6- قد يسبب تلف الأعصاب
7- يسبب الحساسية وخاصة للأطفال
8- فرط الحساسية لدى المرضى الذين يعانون من حساسية من اللاتكس
9- مشاكل في الجهاز التنفسي
10 - وجع البطن
11- يسبب الإمساك
12- انتفاخات البطن و الغازات
13- يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .
رغم كل فوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناول الموز يعتبر أمر في غاية الخطورة، ويتسبب في العديد من المشاكل الصحية، إليك أبرز أضرار الموز عند تناوله بكثرة بحسب موقع stylecraze :
1 -يزيد الوزن
2- يسبب الصداع النصفي
3- يسبب فرط البوتاسيوم في الدم
4- يؤدي إلى تسوس الأسنان
5- يسبب النعاس والخمول
6- قد يسبب تلف الأعصاب
7- يسبب الحساسية وخاصة للأطفال
8- فرط الحساسية لدى المرضى الذين يعانون من حساسية من اللاتكس
9- مشاكل في الجهاز التنفسي
10 - وجع البطن
11- يسبب الإمساك
12- انتفاخات البطن و الغازات
13- يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .
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