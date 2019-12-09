سكر وصداع وإمساك.. 13 مشكلة صحية يسببها الموز

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يعد الموز أحد أكثر الفواكه المستهلكة على مستوى العالم، كما أنه مليء بالمغذيات الأساسية التي تساعد على تجنب العديد من المشكلات الفسيولوجية والنفسية، لكن هل فكرت يومًا في الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث عند الإفراط في تناول الموز؟رغم كل فوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناول الموز يعتبر أمر في غاية الخطورة، ويتسبب في العديد من المشاكل الصحية، إليك أبرز أضرار الموز عند تناوله بكثرة بحسب موقع stylecraze :1 -يزيد الوزن2- يسبب الصداع النصفي3- يسبب فرط البوتاسيوم في الدم4- يؤدي إلى تسوس الأسنان5- يسبب النعاس والخمول6- قد يسبب تلف الأعصاب7- يسبب الحساسية وخاصة للأطفال8- فرط الحساسية لدى المرضى الذين يعانون من حساسية من اللاتكس9- مشاكل في الجهاز التنفسي10 - وجع البطن11- يسبب الإمساك12- انتفاخات البطن و الغازات13- يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .