ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سكر وصداع وإمساك.. 13 مشكلة صحية يسببها الموز

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:16 م
اضرار الافراط في
اضرار الافراط في تناول الموز
Advertisements
رشا عوني
يعد الموز أحد أكثر الفواكه المستهلكة على مستوى العالم، كما أنه مليء بالمغذيات الأساسية التي تساعد على تجنب العديد من المشكلات الفسيولوجية والنفسية، لكن هل فكرت يومًا في الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث عند الإفراط في تناول الموز؟ 

رغم كل فوائده الصحية، إلا أن الإفراط في تناول الموز يعتبر أمر في غاية الخطورة، ويتسبب في العديد من المشاكل الصحية، إليك أبرز أضرار الموز عند تناوله بكثرة بحسب موقع stylecraze :

1 -يزيد الوزن
2- يسبب الصداع النصفي
3- يسبب فرط البوتاسيوم في الدم
4- يؤدي إلى تسوس الأسنان
5- يسبب النعاس والخمول
6- قد يسبب تلف الأعصاب
7- يسبب الحساسية وخاصة للأطفال
8- فرط الحساسية لدى المرضى الذين يعانون من حساسية من اللاتكس
9- مشاكل في الجهاز التنفسي
10 - وجع البطن
11- يسبب الإمساك
12- انتفاخات البطن و الغازات
13- يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

أقرأ أيضا 
Advertisements

ترشيحاتنا

التصنيف العالمي للأندية.. الزمالك يرتقى 3 مراكز والأهلى يتراجع

مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

لماذا الآن؟ | سر هجوم محمد سامي على ياسمين صبري ونسرين أمين

بسبب قانون الشهر العقارى..عبدالعال: الوزراء مش عايزين يشتغلوا وسنقوم بدورنا تجاههم

لن تصدق .. تناول السمسم وشاهد تحسنا مذهلا فى صحتك

فتاة تعاني من ممارسة العادة السرية .. والإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين