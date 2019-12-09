عمرو السولية ينشر صورة من مران الأهلي بصحبة صالح جمعة

حرص عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بصورة له من مران الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.



ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة صالح جمعة نجم الفريق.



وعلق عمرو السولية بـ صورة نسر.



وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.