ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو السولية ينشر صورة من مران الأهلي بصحبة صالح جمعة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:15 م
عمرو السوليه
عمرو السوليه
Advertisements
ياسمين تيسير
حرص عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بصورة له من مران الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة صالح جمعة نجم الفريق.

وعلق عمرو السولية بـ صورة نسر.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح جمعة يحتفل بقرب عودة مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

رينيه فايلر يبدأ دراسة وادي دجلة بالفيديو

شاهد..لاعب جديد في مران الأهلي

محاضرة فنية للاعبي الأهلي في التتش

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران الصباحي

برنامج الأهلي استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن إلغاء المصرية للاتصالات سرعات الانترنت القديمة

الغيرة من عمرو دياب | تامر حسني في مأزق بعد تكذيب موسوعة جينيس له

بعد تصريحاته المسيئة.. هجوم برلمانى على وزير التموين ومطالبات باقالته

ممالك النار.. موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل خالد النبوى

فتاة تعاني من ممارسة العادة السرية .. والإفتاء ترد

المبادئ لا تتجزأ .. المقاولون العرب يحسم ملف عودة أحمد على

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين