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فن

شفت منة جزء فى المونتاج.. أحمد فهمى مشيدا بفيلم لص بغداد: هيكسر الدنيا.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:22 م
احمد فهمى
احمد فهمى
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد فهمى بوستر فيلم لص بغداد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».


وعلق أحمد فهمى قائلًا «مبروك اخواتى ... فيلم شفت منه جزء فى المونتاج ... حاجة جامدة جدا و جديدة خالص .. هيكسر الدنيا انشاء الله».

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بالتوفيق للجميع - انشاء الله هيكسر الدنيا - بالتوفيق


وتدور أحداث الفيلم في مغامرة كوميدية تقع عندما يبحث أبطال الفيلم عن كنز مفقود، في إطار من التشويق والإثارة.

فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجي فيلم.
شفت منة جزء فى المونتاج.. أحمد فهمى مشيدا بفيلم لص بغداد: هيكسر الدنيا.. شاهد
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