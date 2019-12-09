أخبار الفن| إصابة شريف مدكور بفيروس في الدم .. الحالة الصحية لـ أحمد فهمي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:ظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية، حيث أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء لمعاناته من آلام شديدة.نشر الفنان رامى صبرى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".شاركت الفنانة الشابة مني ممدوح جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.كرمت جامعة المنصورة الفنانة مي سليم عن مسلسل حواديت الشانزليزية، وشاركت مي سليم، فيديو مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام أثناء وجودها وتكريمها بالجامعة.