مفاجأة صادمة | الحليب يفقد قيمته الغذائية عند التعرض للضوء

كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة، أن حليب الأبقار عندما يتم وضعه تحت الضوء الاصطناعى أو الشمس ينقص بشكل كبير فى العناصر الغذائية الحيوية.



ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى ‪“HealthDayNews”‬، أظهرت الدراسات الحديثة، أن الأنوار الداخلية يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النكهة والطعم والعناصر الغذائية التى نحبها فى اللبن.



ووجد الباحثون أنه بعد 16 ساعة من التعرض للضوء فى الأماكن المغلقة، فقد الحليب 49% من فيتاميناته.



وأوضح الباحثون أن الحليب كامل الدسم أكثر قوة من الحليب منزوع الدسم لأنه غير شفاف، كما وجدوا أن الحليب كامل الدسم غير صحي لمرضى القلب، وأصحاب الوزن الزائد.