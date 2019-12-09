ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة صادمة | الحليب يفقد قيمته الغذائية عند التعرض للضوء

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:45 م
الحليب يفقد قيمته
الحليب يفقد قيمته الغذائية عند التعرض للضوء
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة، أن حليب الأبقار عندما يتم وضعه تحت الضوء الاصطناعى أو الشمس ينقص بشكل كبير فى العناصر الغذائية الحيوية.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى ‪“HealthDayNews”‬، أظهرت الدراسات الحديثة، أن الأنوار الداخلية يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النكهة والطعم والعناصر الغذائية التى نحبها فى اللبن.

ووجد الباحثون أنه بعد 16 ساعة من التعرض للضوء فى الأماكن المغلقة، فقد الحليب 49% من فيتاميناته.

وأوضح الباحثون أن الحليب كامل الدسم أكثر قوة من الحليب منزوع الدسم لأنه غير شفاف، كما وجدوا أن الحليب كامل الدسم غير صحي لمرضى القلب، وأصحاب الوزن الزائد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناولت 6 زجاجات في اليوم.. وفاة طفلة بسبب الحليب

لا تعطيه لطفلك.. نوع من الحليب يصيبه بـ فقر الدم

ترشيحاتنا

رحيل المخرج سمير سيف | تعرف على موعد الجنازة والعزاء

محمد الباز : أيمن نور يواصل هوايته في التضليل والتزوير.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة صادمة | الحليب يفقد قيمته الغذائية عند التعرض للضوء

منافس الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

بعد إصابته بفيروس في الدم | طبيب شريف مدكور يكشف تطورات حالته | فيديو

شاهد ماذا حدث لصبي أشعل عود كبريت بفتحة بالوعة مجاري | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل