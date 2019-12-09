وزير الثقافة تبحث مع محافظ بورسعيد تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمدينة الباسلة

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في مستهل زيارتها للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وبحثا سبل تعزيز وتكثيف الانشطة الثقافية والابداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة من خلال مركز تنمية المواهب بقصر الثقافة.
كما ناقشا اجندة البرنامج الثقافي والفني احتفالا بأختيار محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية عام ٢٠٢٠.
وتناول اللقاء افتتاح منفذ دائم للكتاب من إصدارات الوزارة وإقامة فعاليات في منطقة بحيرة المنزلة وتدعيم مبادرة ثقافة بلا جدران في ١٤ مسرحا بالحدائق والمتنزهات العامة .