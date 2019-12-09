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حوادث

إعادة دعاوى تطالب بالاستمرار ببطلان المادة 111 من قانون الجمارك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:48 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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محمد زهير
قررت المحكمة الدستورية العليا، بإعادة 4 دعاوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير والمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 22707 لسنة 60 قضائية.

وأقيمت الدعاوى أرقام 7 و15 و16 و29 لسنة 41 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم اليها.
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