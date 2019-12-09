إعادة دعاوى تطالب بالاستمرار ببطلان المادة 111 من قانون الجمارك

قررت المحكمة الدستورية العليا، بإعادة 4 دعاوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير والمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 22707 لسنة 60 قضائية.





وأقيمت الدعاوى أرقام 7 و15 و16 و29 لسنة 41 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.



