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توك شو

كاملة أبو ذكري عن عاطف الطيب: كان فارسا بالنسبة لي وتأثرت به كثيرا ..فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:55 م
المخرجة كاملة أبو
المخرجة كاملة أبو ذكري
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حمزة شعيب
أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن المخرج الكبير عاطف الطيب هو من تعلمت منه؛ حيث عملت معه في فيلمين فقط وكان تدرب، حيث لم أكن قد التحقت بالمعهد.

وأضافت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري مقدم برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، "عاطف الطيب قد أخرج فيلم لوالدي، فكان من حسن حظي أن التقيت بهذا الرجل وسمعت منه، وشاهدت طريقة تعامله مع النص والممثلين".

وأوضحت "عاطف الطيب كان فارسا بالنسبة لي وتأثرت به كثيرا".

وفى سياق آخر قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إن "الكيميا مهمة جدا بين المخرج والممثل فأنا لازم أحب الممثل اللى بشتغل معاه وكمان الممثل الذى يقوم بدور الشخص الطيب مثلا، ويجب أن نراه في دور الشر مثلا، وكذلك البنت الجميلة لو وضعناها فى دور سجانة مثلا سوف يكون هذا تحدى قوى للممثل".
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