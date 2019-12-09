كاملة أبو ذكري عن عاطف الطيب: كان فارسا بالنسبة لي وتأثرت به كثيرا ..فيديو

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن المخرج الكبير عاطف الطيب هو من تعلمت منه؛ حيث عملت معه في فيلمين فقط وكان تدرب، حيث لم أكن قد التحقت بالمعهد.





وأضافت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري مقدم برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، "عاطف الطيب قد أخرج فيلم لوالدي، فكان من حسن حظي أن التقيت بهذا الرجل وسمعت منه، وشاهدت طريقة تعامله مع النص والممثلين".





وأوضحت "عاطف الطيب كان فارسا بالنسبة لي وتأثرت به كثيرا".



