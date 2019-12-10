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توك شو

نائبة محافظ الشرقية: تراجع البناء على الأراضي الزراعية بسبب قانون التصالح

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
المهندسة لبنى عبد
المهندسة لبنى عبد العزيز
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قسم التوك شو
قالت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، إن محافظة الشرقية فعلت القانون الجديد "قانون التصالح" هذا مما أدى إلى تفاعل المواطنين معه، والتراجع عن البناء على الأراضى الزراعية.

وأضافت المهندسة لبنى عبد العزيز، خلال حوارها فى برنامج " من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك تعديلات فى مراجعة الأحوزة العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك كتلا عمرانية بدأت بالدخول ضمن منطقة "كردون المبانى".

وتابعت المهندسة لبنى عبد العزيز، أن هذه التعديلات أدت إلى أن هناك مواطنين أرادوا أن يصلحوا أوضاعهم مع الدولة، وبدأوا فى إجراءات التصالح.

وأشارت نائب محافظ الشرقية، إلى أن جهاز الإسكان بمدينة العاشر من رمضان، به أكبر عدد من وحدات الإسكان، مضيفة أن محافظة الشرقية بذلت مجهودا عظيما فى بناء تلك الوحدات فى أقل وقت ممكن.
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